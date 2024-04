Mida la solita minestra, Sofia una rivelazione: le pagelle di Amici - E` andata in onda ieri sera la quinta puntata del serale di Amici. Ecco tutte le pagelle degli allievi del talent ...ilgiornale

Amici, le pagelle: Petit strazia Dalla (voto 4), Lil Jolie sprecata (voto 7) - La puntata di sabato 20 aprile comporta due eliminazioni e la solita caciara in studio, per quanto meno rissosa della media. La giuria si mostra mite verso Petit che strazia ‘Caruso’ di Dalla, Sarah T ...corriere

Amici 23, Gaia scoppia in lacrime per Mida. C’entra la nuova ballerina Aurora - Nuova lite per Gaia e Mida tramesso nel daytime di Amici di oggi pomeriggio ... dedicando a lei le attenzioni che fino a qualche settimana fa era solito dedicare a Gaia. Ovviamente tutto ciò non è ...mondotv24