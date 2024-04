(Di sabato 27 aprile 2024) Nel suo editoriale sul portaleMagazine.com, Emanuele Cammaroto ha parlato dele del possibile arrivo in panchina di Antonio. Il tecnico sarebbe vicino al club azzurro e nelle ultime ore arrivano ulteriori conferme. Il mister avrebbe già indicato una lista di: “Pochie tantiin partenza”. “Nella short list L'articolo

conte-napoli, quattro calciatori incedibili. In attacco c’è un grosso nome per sostituire Osimhen - Nel suo editoriale sul portale NapoliMagazine.com, Emanuele Cammaroto ha parlato del Napoli e del possibile arrivo in panchina di Antonio Conte. Il ...

Continua a leggere>>

L'EPISODIO - Agente ferito da un sasso prima di Lucchese-Carrarese, un arresto - il Questore della Provincia di Lucca ha emesso nei confronti del 20enne ultras della Carraresse il Daspo per la durata di anni 4 e il foglio di via dalla città di Lucca per 2 anni. I provvedimenti cur ...

Continua a leggere>>

“Caro Milan…perché”, lettera di un tifoso deluso | L’editoriale di Mauro Vigna - Visualizzazioni: 6 Caro Milan, perché Mi faccio probabilmente portavoce di un numero importante di rossoneri scrivendo questa lettera, che non vuole essere altro che uno sfogo nei confronti delle mos ...

Continua a leggere>>