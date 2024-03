Gli attacchi aerei israeliani nel nord della Siria causano quarantadue vittime

CPU Intel, un futuro tra The Big Bang Theory e Guida galattica per gli autostoppisti - Nelle patch per il kernel Linux messe a punto dagli ingegneri Intel appaiono alcuni nomi in codice inediti relativi a core e desing: Douglas Cove e Adams Lake, ma anche Sheldonmont e Cooper Forest. Ec ...hwupgrade

Christian Raimo contro Stefano Bandecchi: "Gli contesto Unicusano, per me è sotto attacco l'università pubblica" - Christian Raimo (scrittore) contro Stefano Bandecchi (Sindaco di Terni): "Ridotta la qualità dell'università e dell'insegnamento. È un animale politico molto interessante, prende il cattolicesimo e lo ...la7

Putin minaccia i caccia Nato: la mappa del rischio in Italia - Vladimir Putin ha respinto la possibilità che il suo Paese attacchi un membro della Nato bollandola come «pura assurdità», ...iltempo