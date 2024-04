Non mi interessano le parole di Giorgetti e gli altri Lasciamo che si esprimano i cittadini - quello conta

(Di domenica 28 aprile 2024) Prima di tutto una precisazione importante a cui il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega alle elezioni europee dell'8-9 giugno, tiene moltissimo. "Non ho mai affermato che bambini e ragazzi disabili dovrebbero stare in classi separate dagli. Ho... Segui su affaritaliani.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - Nel suo ultimo libro, Grammamanti. Immaginare futuri con le parole (Einaudi, 2024, pagg. 142, € 15), la sociolinguista Vera Gheno spiega come, in una realtà in continua trasformazione la lingua può ...

Continua a leggere>>