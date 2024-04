Ne ho messo un bel po’ da parte e li ho riciclati così!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 28 aprile 2024) Con un po’ di lavoro manuale puoi riciclare barattoli di latta in pochissimi minuti. In questa pagina puoi trovare tante idee utili per trasformare l’ambiente di casa in poche mosse. Qui sotto lasciati ispirare dalle foto disponibili e ti renderai subito conto che potrai ottenere il risultato che desideri da tempo. Lascia libera la tua creatività e con le tue mani comincia a riciclare dei barattoli di latta usando lo stile shabby chic. Ci riuscirai in pochi attimi. Riciclare questo tipo di barattoli è davvero semplice e con qualche oggetto in più puoi ottenere un risultato strepito. Dipingi i barattoli con i colori del tuo stile preferito e una volta asciutti potrai usarli come vorrai. Recuperando invece della juta puoi decorare i tuoi barattoli in modo molto facile. Ecco delle idee qui di seguito che possono fare al caso tuo. Guarda come possono diventare degli splendidi vasi ...