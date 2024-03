Austin Butler ha messo su quasi 12 chili di muscoli per Dune - Parte 2

(Di lunedì 11 marzo 2024), all'indomani della chiamata alle armi galattica per unirsi all'avventura di Denis Villeneuve in occasione del fortunatissimo2, ha deciso di rivolgersi a Duffy Gaver, un ex Navy Seal bello tosto che si è reinventato nel ruolo di personal trailer delle celebrità e non ama perdere tempo. Tra i precedenti clienti di Gaver figurano Brad Pitt, Tom Holland e John David Washington, che ha riin forma in modo considerevole. Insomma,ha arruolato il generale perfetto per trasformarsi nel supercattivo Feyd-Rautha Harkonnen. L'ex Navy SEAL ci ha confidato che preferisce conoscere i suoi clienti in palestra e far parlare il lavoro, gli attrezzi e l'esercizio, invece di "fare il fan" devoto alle loro performance cinematografiche e ...

Sul L'allenamento massacrante di Callum Turner e Austin Butler per Masters of the Air, la prima cosa da sapere è che quando c'è bisogno di mettere in forma degli attori presto e bene, Dale Dye, ... (gqitalia)

Lolita Lobosco alle prese con un apparente suicidio: sarà davvero così Anticipazioni sulla terza puntata: ...stagione di Mare Fuori - QUIZ Cora Cammarasana - 28 Febbraio 2024 Quanto siete compatibili tu e Massimiliano Caiazzo - QUIZ Cora Cammarasana - 27 Febbraio 2024 Timothée Chalamet o Austin Butler: ...

CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 11 marzo: 0184 506060 ) - DUNE " PARTE DUE " ore 16.30 " 20.30 - di Denis Villeneuve - con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler " Azione/Avventura/Drammatico - 'Paul ...

Dune – Parte 2, come Austin Butler è diventato Feyd-Rautha: Dune – Parte 2, come Austin Butler è diventato Feyd-Rautha: C'è un personaggio, in Dune - Parte 2, che ha rubato l'attenzione di tutti: il Feyd-Rautha di Austin Butler. Lo spietato principe assassino, il guerriero ...

Ecco come Austin Butler ha costruito il suo affascinante psicopatico in Dune: Parte 2: Ecco come Austin Butler ha costruito il suo affascinante psicopatico in Dune: Parte 2: Per interpretare il letale Feyd-Rautha, Butler si è allenato con un Navy SEAL e ha preso spunto da pantere e serpenti. Ma c'entra anche Mick ...

Dune - Parte Due: Austin Butler si è ispirato a Gary Oldman e Heath Ledger per il suo ruolo: Dune - Parte Due: Austin Butler si è ispirato a Gary Oldman e Heath Ledger per il suo ruolo: La star di Dune - Parte Due, Austin Butler, ha rivelato a quali attori si è ispirato per interpretare il ruolo di Feyd-Rautha nel sequel di Denis Villeneuve.