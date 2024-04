NBA Playoffs 2023 2024 | i Lakers trascinano la serie con Denver a gara-5 - successi per Boston e OKC

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Prosegue il primo turno dei Playoff NBA, con leche entrano nel vivo e non smettono di regalare spettacolo. La sfida più attesa era quella della Crypto.com Arena, dove iNuggets avevano il primo dei quattro match point per mandare al tappeto i Los Angeles. Nonostante una tripla doppia di Nikola Jokic (33 punti, 14 rimbalzi e 14 assist), ciò non è accaduto e i gialloviola, in un lampo d’orgoglio, sono riusciti a regalarsi quantomeno-5 col punteggio di 119-108. Merito di un eterno LeBron James da 30 punti, ma anche del solito Anthony Davis (25 punti e 23 rimbalzi) e dei 42 punti (21 a testa) arrivati da Reaves e Russell. Latorna dunque in Colorado, con i Nuggets che potranno chiudere in casa: appuntamento nella notte tra lunedì e ...