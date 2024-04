Napoli-Roma - Beffa Crudele per gli Azzurri | Scelta errata di Calzona a un Passo dal Trionfo

Zielinski Inter , la Juve voleva beffare i nerazzurri sul centrocampista del Napoli. Ecco i dettagli sulla trattativa di calciomercato Piotr Zielinski , assieme a Mehdi Taremi, saranno i primi colpi del calciomercato Inter per la prossima stagione. I due calciatori, entrambi in scadenza di contratto ... Continua a leggere>>

Beffa all'ultimo minuto, per l'Empoli, a Lecce: segna Sansone al 90' dopo un contropiede di Pierotti. Brutta sconfitta perchè era uno scontro diretto. Recriminazioni per la squadra di Nicola? Sì, non solo il gol incassato alla fine, ma anche una rete annullata dopo un "minuzioso" controllo al ...

Continua a leggere>>