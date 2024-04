MotoGp Jerez - vince Bagnaia dopo duello serrato con Marquez

Terzo posto per Marco Bezzecchi, ancora Ducati Finale appassionante nel MotoGp di Jerez, in Spagna, grazie a un duello serrato negli ultimi sei giri del circuito tra Pecco Bagnaia su Ducati, in testa da subito dopo essere partito settimo, e Marc Marquez sulla Ducati Gresini. A spuntarla è il ...

15.03 Riscatto di Pecco Bagnaia nel Gp di Spagna a Jerez.Il campione del mondo in carica torna a vincere al quarto appuntamento del Mondiale MotoGp, dopo il successo all'esordio in Qatar. Domato Marc Marquez dopo un duello entusiasmante. Terzo Bezzecchi per un podio tutto Ducati. Marquez va al ...

Jerez de la Frontera (Spagna), 28 aprile 2024 - MotoGp: in diretta la gara del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. In pole position scatta Marc Marquez, che ieri aveva ottenuto il miglior tempo sul bagnato in sella alla Ducati del Team Gresini. A fianco dello spagnolo, per una prima ...

