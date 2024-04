MotoGp di Jerez - la gara in diretta | vince Bagnaia su Marque - cade Martin

Jerez de la Frontera (Spagna), 28 aprile 2024 - MotoGp: in diretta la gara del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. In pole position scatta Marc Marquez, che ieri aveva ottenuto il miglior tempo sul bagnato in sella alla Ducati del Team Gresini. A fianco dello spagnolo, per una prima ...

Continua a leggere>>

Tutti di nuovo in pista a Jerez dopo le 15 cadute della Sprint Race. Marquez parte in pole e, con Bagnaia, cercano il riscatto. Jorge Martin vuole scappare

Continua a leggere>>

Jerez de la Frontera (Spagna), 28 aprile 2024 - MotoGp: in diretta la gara del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. In pole position scatta Marc Marquez, che ieri aveva ottenuto il miglior tempo sul bagnato in sella alla Ducati del Team Gresini. A fianco dello spagnolo, per una prima ...

Continua a leggere>>

Tutti di nuovo in pista a Jerez dopo le 15 cadute della Sprint Race. Marquez parte in pole e, con Bagnaia, cercano il riscatto. Jorge Martin vuole scappare

Continua a leggere>>

Tutti di nuovo in pista a Jerez dopo le 15 cadute della Sprint Race. Marquez parte in pole e, con Bagnaia, cercano il riscatto. Jorge Martin vuole scappare

Continua a leggere>>