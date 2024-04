Pagelle Motogp Jerez 2024 | capolavoro di Bagnaia - Marquez è tornato protagonista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 27 aprile– Spettacolo ed emozioni d’altri tempi nel Gp di Spagna di. Pecco10. Voto con lode, sia chiaro. Ha vinto una gara da artista. Micidiale, impeccabile e spietato contro. Tutti in piedi per Pecco.Marc9. E’. E ci farà divertire. Il duello conè stato un concentrato di forza e cinismo.a guidare come sapeva e voleva. Grande.Marco Bezzecchi 8. Podio magico. In un week end sicuramente migliore rispetto ai primi del Mondiale. Bez è forte e sembra aver capito i segreti della sua Ducati.Enea Bastianini 7. Lo spettacolo offerto da Pecco e Marc non può far passare in secondo piano la prestazione del Bestia. Chiude quinto ma continua a ...