Motomondiale | Marc Marquez in pole al gp di Spagna - Bezzecchi 2°

Marc Marquez non può che sorridere dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, abbiamo assistito ad una qualifica davvero emozionante. La pioggia caduta in mattinata, infatti, ha reso ... Continua a leggere>>

Mar Marquez vuole gareggiare in un team ufficiale. Lo spagnolo lo ha dichiarato durante un intervista concessa a motogp.com. «Il futuro? Al momento non è chiaro nulla. Certo, vorrei una moto ufficiale. È una cosa che ti dà sempre una marcia in più, è chiaro. Certo, il team Gresini è stato qualcosa ...

Continua a leggere>>