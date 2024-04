MotoGP - Bagnaia dopo il successo | Primo giro pazzesco | la gara l’ho vinta con quel sorpasso all’esterno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Francescoreagisce da campione del mondo:la sfortunata caduta nella Sprint Race di ieri, vince da fuoriclasse il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, avendo la meglio di Marc Marquez in un duello serratissimo nel finale e approfittando dell’errore di Jorge Martin che si è steso per terra quando era in testa alla. Eccezionale Pecco nel mettere pressione a tutti e nel fare unaperfetta. Queste le sue dichiarazioni a caldoessersi riportato a -17 da Martin nel Mondiale: “La cosa più importante è stato ilcon ilin curva 6, poi Jorge ha frenato troppo forte, ha commesso un errore ed è finito per terra, ma io stavo spingendo forte. Alla fine ho dovuto lottare con Marquez e sapevo di dover essere ...