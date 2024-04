Morto per una fatalità L’ultimo addio ad Andrea Granati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Pistoia, 28 aprile 2024 – Una tragica, una caduta in un dirupo profondo quindici metri, verticali, tra sassi e rovi, fino al greto del fiume. "Mio fratello è rimasto vittima di un incidente terribile, una. Siamo distrutti dal dolore, tutti". Queste le parole di Massimiliano, uno dei due fratelli di, l’operaio di 49 anni, trovato senza vita sul greto del torrente Limentrella, nella frazione di Treppio, nel Comune di Sambuca Pistoiese, venerdì mattina. A recuperare il corpo sono stati gli uomini del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco, sul posto anche il personale della Misericordia e i carabinieri. In fondo a quel dirupo, il corpo senza vita dell’uomo sarebbe stato per due notti. L’incidente risalirebbe infatti alla sera di mercoledì. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che ...