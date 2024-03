Morto sul lavoro nel Casertano | Fim Cisl | “Non è una fatalità”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non si può perdere la vita a 25 anni mentre si lavora. E’ inaccettabile, esprimiamo tutta la nostra vicinanza al dolore della famiglia”. Così Giovanna Petrasso, reggente della FimCampania. “Questo ennesimo incidente mortale – osserva – ci lascia tutti costernati e affranti perché nonostante leggi e contratti indichino in modo puntuale cosa è giusto fare per preservare la salute e la vita dei lavoratori, non riescono ad arrestare questo dramma delle morti e incidenti sul. Serve lo sforzo di tutti per instaurare una cultura diffusa della sicurezza. Auspichiamo che le autorità competenti facciano velocemente chiarezza su quanto accaduto, queste morti non sono delle tragichema conseguenze di un sistema profondamente sbagliato che antepone il profitto al valore della vita. Non si può morire ...