(Di sabato 27 aprile 2024) Unadi 44 anni è statain undi via del Casluncio a: la Procura hal'autopsia per tutti gli accertamenti del caso.

Il dosaggio di tutti farmaci per il cuore è calcolato per un giovane maschio di 70 kg di peso. Un dato, questo, che aiuta ad avere un’idea di quanto gli studi clinici farmacologici ignorino le donne, rappresentate nelle ricerche per meno del 40%. «È urgente rivoluzionare quello che la cardiologa ... Continua a leggere>>

donna americana trovata morta in un appartamento a Varese: disposta l’autopsia - Una donna americana di 44 anni è stata trovata morta in un appartamento di via del Casluncio a Varese: la Procura ha disposta l'autopsia per tutti gli ...

Continua a leggere>>

donna di 44 anni trovata morta in casa a Varese, è giallo sul decesso: indagini in corso - Una donna di 44 anni è stata trovata morta in un appartamento a Varese: indagano i carabinieri, disposta l'autopsia ...

Continua a leggere>>

Indagini in corso su una donna di 44 anni trovata morta in casa a Varese - Il fatto nella serata di sabato a Sant’Ambrogio. Sul posto i carabinieri del reparto operativo e la squadra Rilievi. La Procura dispone l’autopsia ...

Continua a leggere>>