Moratti | L’Inter non si creda imbattibile - sennò farà la fine del Napoli

Zhang e l’Inter contano i giorni in vista del fatidico 20 maggio, data cruciale per il futuro dell’Inter. Quanto a Massimo Moratti e alla sua famiglia, arriva un segnale storico in merito alla Saras. DOPPIA SITUAZIONE ? Il futuro societario dell’Inter si deciderà tra 23 giorni ed esattamente il 20 ...

L’Inter è campione d’Italia! I nerazzurri preparano una grande festa per il 20° Scudetto, conquistato nel derby di Milano di lunedì sera. E’ tempo di bilanci per Steven Zhang, che dalla Cina ha parlato all’opinionista cinese Liu Teng su TikTok. Dal documentario ai festeggiamenti, fino ad un ...

Massimo Moratti ha celebrato ai microfoni di Sky Sport il ventesimo Scudetto dell’Inter e la conseguente seconda stella Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha celebrato a Sky Sport il ventesimo Scudetto dell’Inter: conquistato ieri contro il Milan. Scudetto NEL DERBY – «È commovente ...

Milan, Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha parlato dello Scudetto vinto dai rossoneri, definendolo un regalo dell’Inter Domani il Milan scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare la Roma, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’impegno europeo è il ...

Incontro fra ex presidenti dell’Inter: Massimo Moratti ha accolto Erick Thohir. Quest’ultimo ha immortalato il momento e ringraziato con un post social. INCONTRO – Lo studio di Massimo Moratti si apre per accogliere Erick Thohir. I due ex proprietari dell’Inter si riabbracciano, a distanza di ...

