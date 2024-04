Europee -Arianna Meloni | è battaglia battagli -esportiamo modello Italia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (askanews) – “C’è ancora tanto da fare, la vittoria delle politiche è stata sì del centrodestra ma anche del popolono, che ci ha indicato che voleva essere governato da una maggioranza coesa e ha dato vita a un governo di visione e soprattutto stabile. Oggi abbiamo davanti un’altra sfida, ladellee, le prossime, ilno deve essere quello che portiamo in Europa”. Lo ha detto, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, intervenendo a un appuntamento elettorale a Viterbo dal titolo ‘L’cambia l’Europa’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

