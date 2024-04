Milan - da Sportiello a Gabbia passando per Thiaw | la difesa di riserva funziona

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 28 aprile 2024), contro la Juve abbiamo visto un’ottima fase difensiva da parte della squadra di Pioli:un muro e la coppia… Ildi Stefano Pioli ha pareggiato 0-0 contro la Juventus, nello scontro diretto per il secondo posto valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, decimati ina causa delle squalifiche di Fikayo Tomori, Davide Calabria e Theo Hernandez, hanno dovuto arrangiarsi con una retroguardia inedita composta da Yunus Musah, Malick, Matteoe Alessandro Florenzi. Anche in porta c’è stato un cambiamento last minute, per un affaticamento muscolare che ha colpito Mike Maignan. Il francese è stato, quindi, sostituito da Marco, che si è preso la scena e ...