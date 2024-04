Milan Sportiello | Stare dietro a Maignan non è facile - essere sul pezzo mi aiuta a rendere ancora di più

Marco Sportiello non ci sta e alza la voce: `Tutto questo casino su di noi solo perchè ha vinto l`Inter lo Scudetto. Le voci su Pioli non sono... Continua a leggere>>

“l’Inter ha vinto lo scudetto, altrimenti non ci sarebbe stato tutto questo casino su di noi. Se avessero vinto Juventus o Napoli, non sarebbe andata così, questo è sicuro”. E’ questo il pensiero del portiere del Milan, Marco Sportiello, al termine del pareggio per 0-0 in casa della Juventus, in ...

Continua a leggere>>