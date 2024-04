Marotta | Derby così inaspettato - emozione! Inter società modello

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024)è statocettato a San Siro dove tra pochissimo andrà in scena l’attesissima stracittadina della trentatreesima giornata di Serie A, Milan-, primo match-point scudetto per i nerazzurri. Ecco quanto detto a DAZN prima del fischio d’inizio EMOZIONI – Giuseppeha parlatoa pochi minuti dall’inizio di Milan-: «Noi abbiamo un obiettivo che è lo scudetto, quindi tutti siamo concentrati su questo. Poi se dovesse venire stasera sarebbe la ciliegina sulla torta, ma non siamo ossessionati da questo bensì determinati a fare una grande prestazione e sono certo chefaremo certamente risultato. Un’esperienza del genere non mi è mai capitata, quindi è qualcosa che ti emoziona. Inzaghi era nel mirino non solo nostro, era un giovane emergente e ...