E’ morto all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato da tre giorni , Manuel Bedonni , il motociclista Bolognese di 25 anni che era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella serata di mercoledì sulla Porrettana Vecchia, a Pontecchio Marconi, nel Bolognese . Per cause da ... Continua a leggere>>

manuel si schianta con la moto contro un camion: morto a 25 anni dopo 3 giorni di agonia. Lo scorso anno aveva perso il papà - manuel Bedonni è morto a 25 anni, dopo un grave incidente in moto. Lo schianto era avvenuto il 24 aprile scorso. Il giovane era finito contro un camion ed era stato ricoverato in ...

manuel non ce l’ha fatta, donati gli organi - manuel Bedonni, operaio di 25 anni, era in sella alla sua moto mercoledì. Erano le 21,10, quando per cause che i carabinieri di Sasso stanno accertando, si è schiantato frontalmente con un camion.

