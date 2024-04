Mangiavo senza sosta biscotti - dolci e torte Mi odiavo Poi ho perso 70 kg con dieta e palestra ma è stato difficile La svolta di una donna di 52 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) La storia della 52enne Sarah-Jane Clark parte da lontano. Da quando laaveva solo undici. “I miei problemi di peso sono iniziati a quell’età, quando ho iniziato ad avere il ciclo. – ha raccontato a Yahoo Life – Non mi piaceva questo nuovo corpo femminile e volevo essere magra, come le altre ragazze. Mi mettevo in piedi sulla bilancia nella cucina di mia madre, ma le mie guance bruciavano di vergogna. Quando avevo 14ho implorato mia madre di lasciarmi iniziare un’altra nuova, composta da soli tre frappè al giorno. Morivo di fame da sempre, macosì tanto il mio corpo e volevo essere come tutti i miei compagni di scuola magri, anche se pesavo solo qualche chilo in più di qualsiasi adolescente normale. Ma la responsabile del club dietetico mi ha giudicata in malo modo: ‘Hai ...