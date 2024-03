Le pagelle Hien sbaglia troppo alla prima da titolare Lookman instancabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) MUSSO 6. Non giocava da tre mesi. Primo tempo da spettatore, nel secondo tempo ha sporcato i guanti quando serviva5,5.dadopo due mesi in nerazzurro, subito ammonito dopo cinque minuti. Gasp lo toglie all’intervallo DJIMSITI 6,5. È partito a sinistra, è scalato a destra, nella ripresa ha chiuso sul temuto Gyokeres KOLASINAC 6,5. Solita gara di grande solidità e sostanza, mastino dietro nei contrasti e nei recuperi HOLM 6,5. Colpisce un palo con una giocata clamorosa, corre tanto a destra, nella ripresa sforna buoni cross DE ROON 6,5. Ha festeggiato la 331esima presenza in nerazzurro, raggiungendo Bonacina al secondo posto di sempre, con una prestazione generosa in mezzo EDERSON 6,5. Grande lavoro in mediana, in contenimento di Trincao. Ha recuperato palloni e chiuso potenziali ...