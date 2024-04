Lecce-Monza diretta | botta e risposta in due minuti Doccia gelata per i giallorossi

Succede tutto nel finale: lecce-monza 1 a 1 - Lecce e Monza si affrontano allo stadio Via Del Mare per la giornata numero 34 del campionato di Serie A. I giallorossi scendono in campo con il 4-4-1-1. In porta c’è Falcone; in difesa Gendrey, ...

Pagelle lecce-monza 1-1, Krstovic nel finale: Pessina spegne il sogno - Una gara che ha dell'incredibile quella tra Lecce e Monza. Termina sul risultato di 1-1, con le reti nel finale di Krstovic e Pessina che pareggia all'ultimo ...

Fischio finale Lecce Monza 1-1: succede tutto nel finale, a Krstoviic replica Pessina! - Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo (35' st D'Ambrosio), Pablo Marì, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro (23' st Gagliardini), Bondo; Valentin Carboni (13' st Colpani), Pessina, Zerbin (23' st ...

