LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Cavagna prende il largo a 40 km dal traguard - gruppo a 1’30

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Meno di 10 km all’inizio dell’ultimo GPM di Dardagny. 14.49 Ritiro per il britannico Sean Flynn (Team dsm-firmenich PostNL). 14.47 40 km alla fine della corsa. 14.43 1’25” il distacco delnei confronti del francese della Movistar. 14.40esce allo scoperto e lascia sul posto i suoi compagni d’avventura. Il francese siuna ventina di secondi di vantaggio su Rafferty, Brenner e Balmer. 14.37 Ora la distanza che separa tra ile i battistrada è diminuita a 1’10”. 14.34 50 km alo. 14.32 Poco più di 20 km dall’inizio dell’ultima scalata dell’erta di Dardagny. 14.28 Adesso ilsta rimontando velocemente. Tolti altri 10? dal distacco dai quattro uomini in testa. 14.24 ...