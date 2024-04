Avviso a tutti i naufraghi Isola dei Famosi - comunicato in arrivo dopo ritiri e imprevisti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 aprile 2024) Ora all’deic’è grande tensione e idevono aspettarsi qualche decisione da parte di Mediaset. Infatti, alla luce di quanto successo in queste due settimane, dai vertici del reality show sarebbe emersa una certa rabbia. E orarischiano di tremare, con anche la conduttrice Vladimir Luxuria che non dorme sonni tranquilli a causa pure degli ascolti tv non eccezionali. Ma ora c’è dell’altro, infattil’ultimo episodio all’deila decisione di Mediaset e quindi della produzione sarebbe imminente. Può davvero succedere di tutto e il pubblico non vede l’ora che possa arrivare lunedì 29 aprile per scoprirei dettagli. Spetterà proprio alla presentatrice, coadiuvata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario ...