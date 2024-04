Leo Gassmann annuncia Take That | il nuovo singolo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il cantautore romano Leoritorna con il”, un brano divertente, scanzonato e dal sapore primaverile, perfetto da ballare. Ilè scritto da Leo assieme a Marco Rissa dei TheGiornalisti (si tratta della terza collaborazione) ed è prodotto dai Room9. “” è una canzone che si ispira alle sonorità anni ’80, in cui Leo racconta di un sentimento d’amore altalenante. Un amore un po’ folle, che catapulta i protagonisti oltre la stratosfera e li fa sentire come fossero parte di iconiche band planetarie come io i Daft Punk, pronti però a sciogliersi dopo un grande tour mondiale. Un sentimento esagerato e surreale come solo i grandi amori possono essere. “Il ...

