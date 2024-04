Le università vogliono più soldi? Cambino strada

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 aprile 2024) Su Repubblica la professoressa Giovanna Iannantuoni, rettrice della Bicocca e presidentessa di un’associazione di diritto privato che si chiama Crui (conferenza dei rettori delleitaliane), attacca ancora una volta le nuove imprese universitarie private (gli atenei online), avanzando pressanti richieste al governo Meloni. Che cosa chiede? Più. Promette di fare la propria parte per affrontare gli annosi problema del sistema universitario italiano? No. Chiede semplicemente più denaro, quasi fosse la segretaria della Cgil Funzione Pubblica. Nella stessa pagina, però, il quotidiano di via Solferino mostra come tutta una serie di piccoli atenei stia vedendo crollare gli iscritti (non è che magari dovrebbero lavorare meglio?), grazie anche alla concorrenza e al maggiore dinamismo delletelematiche, che possono ...