Harakiri green | gli universitari non vogliono più fare ricerca con soldi delle big dell’energia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 14 aprile 2024) Nuova ideona dei talebani del: costringere le università italiane a rendere pubblici i finanziamenti ricevuti dai big dal gas e del petrolio. Così da provvedere a cancellarli. Fa piangere l’collettivo votato all’unanimità dal Consiglio nazionale degli studentie subito sbandierato dal WWF contro i presunti “diavolacci” della lotta climatica. Quasi che i bignon stessero investendo da tempo complessivamente miliardi di euro per centrare l’obiettivo transizione energetica verso le rinnovabili: dal fotovoltaico all’eolico, passando dall’idroelettrico. Il tutto però non come un punto di arrivo ma nell’ambito di un piano organico pesato dal governo Meloni per restituire anche al nostro Paese la forza del nuovo nucleare pulito di ultima generazione. Realizzando, se i cittadini lo ...