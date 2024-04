Uomini e Donne - tu e Brando non vi vedete ma - solo per lavoro | arriva la risposta di Raffaella Scuotto

(Di venerdì 19 aprile 2024)Ephrikian sono usciti da poche settimane dallo studio die si stanno godendo a pieno la loro storia d’amore. Dopo un intenso percorso vissuto all’interno dello studio del dating show più famoso di Canale 5 infatti, i due ragazzi adesso stanno scoprendo insieme la loro quotidianità. E proprio ieri sera, l’ormai ex corteggiatrice si è concessa ad alcune curiosità dei numerosi fan che la seguono sui social. In un box domande Instagramha raccontato come ha sempre vissuto l’amore: Mi sono sempre bastata, mai cercato nulla per bisogno. Ho sempre pensato che qualora fosseto sarebbe stato un di più che avrei accolto con molto piacere.per me ha significato quel di più e sono contenta di aver ...

Il Pd: "A Porta a Porta parlano di aborto solo Uomini" - "Sette azzimati Uomini a parlare di aborto e consultori: ieri sera a Porta a Porta, sul canale principale della tv pubblica, è andata in onda la rappresentazione precisa dell'ideologia di Governo (e ...ansa

Atletica: Mondiali marcia; azzurri in volo per la Turchia - Le squadre nazionali maschile e femminile di marcia sono partite questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino e, in parte da Milano, per i Mondiali a squadre in programma domenica ad Antalaya, in Turchi ...ansa

Il Tg2 trasmette: “Le Donne bevono vino per darsi un tono” - Il vino per darsi un tono e come "mezzo per conquistare" le Donne: le dichiarazioni di Antonella Boralevi e Alessandro Scorsone al Tg2 fanno discutere.dissapore