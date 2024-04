L’attacco di Meloni alla maternità surrogata | Una pratica vergognosa - non è un atto d’amore – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) «Continueremo a parlare di mamma e papà in un’epoca in cui si vuole negare che per mettere al mondo un figlio servano un uomo e una donna». Tira dritto Giorgiadal palco della festa di partito a Pescara quando parla delladella gestazione per altri (Gpa), ribadendo ancora una volta la sua intenzione di farla diventare reato universale, affinché possa essere punita in Italia anche se commessa all’estero. Dopo aver annunciato che sarà capolista del suo partito Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee dell’8-9 giugno, la presidente del Consiglio punta il dito «contro chi alimenta il ricco mercato transnazionale che sfrutta il corpo di donne povere spacciando tutto questo pere libertà». Per poi rincarare la dose: «Non ci convincerà mai che affittare il proprio utero sia un ...