Meloni | L' utero in affitto una pratica disumana Diventi presto reato universale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 aprile 2024) "La giornata di oggi è estremamente importante perché ci consente di allargare l'orizzonte su una materia che è una priorità assoluta del governo: la sfida demografica, la natalità, è una delle principali sfide". Sono le parole che la presidente del Consiglio Giorgiaha pronunciato intervenendo alla conferenza "Per un'Europa giovane: transizione demografica, ambiente, futuro", organizzata a Piazza di Pietra, a Roma. Presenti anche i ministri della Famiglia e degli Affari europei Eugenia Roccella e Raffaele Fitto. "Non vogliamo accontentarci di gestire il presente: non serve a nulla se non si mette in sicurezza il futuro. Quello di questo governo è un cambio di passo fondamentale, con un approccio diverso su questi temi rispetti al passato", spiega la premier. "Possiamo fare tutte le più belle e importanti riforme possibili, ma tutto questo non porta a nulla ...