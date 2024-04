Latina Asl | prima in Italia a ricevere la certificazione della parità di genere

Il Gruppo Federmanager rafforza e rilancia il suo impegno per realizzare un futuro sempre più inclusivo. “È stata infatti ottenuta – si legge in una nota – la Certificazione UNI/PdR 125:2022 che riconosce la capacità di aver adottato negli anni misure concrete per promuovere una cultura aziendale ... Continua a leggere>>

Il Gruppo Oniverse, azienda di moda guidata da Sandro Veronesi oggi allargata anche ad altri ambiti come vino, food e nautica, ha avuto un riconoscimento per il lavoro svolto (prima sotto le insegne del Gruppo Calzedonia fino al dicembre 2023 ed ora col nuovo nome) per aver ottenuto la ...

Le registe sono ancora poche. E in Italia meno della media - Di questo passo il gender gap tra registi e registe si colmerà nel 2080. A livello europeo, le registe di film donne sono solo una su sei. Il divario è anche salariale. E in tutto questo l'Italia si c ...

Tony Effe, Anna e Night Skinny in concerto nell'Area del Porto Turistico di Pescara per il Terrasound Fest - Pescara. Tony Effe, Anna e Night Skinny saranno in concerto nell'Area del Porto Turistico di Pescara il prossimo 5 settembre alle 21 per la seconda serata del Terrasound Fest, festival organizzato da ...

Parità di genere: la Asl di Latina è la prima a ricevere la certificazione a livello nazionale - L'annuncio che certifica questa situazione è stato fatto durante un recente convegno sulle pari opportunità e l'inclusione tenutosi nella Sala Crociera del Palazzo del Collegio romano del Ministero de ...

