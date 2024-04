L' Atalanta non sbaglia con l' Empoli | 2-0 I toscani in zona rischio

(Di domenica 28 aprile 2024)2-0(3-4-2-1): Carnesecchi 6; Djimsiti 6.5 (12'st Kolasinac 6), Hien 6.5, Scalvini 6.5; Zappacosta 6.5, De Roon 7 (12'st Ederson 6), Pasalic 7, Ruggeri 6 (12'st Hateboer 6); Miranchuk 6.5 (28'st Koopmeiners 6), Lookman 7.5 (39'st De Ketelaere sv); Touré 6.5. In panchina: Musso, Rossi, Bakker, Adopo, Bonfanti, Comi, Scamacca. Allenatore : Gasperini 7(3-4-1-2): Caprile...

atalanta-Empoli 2-0, la Dea non fa sconti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Continua a leggere>>

atalanta-Empoli 2-0: il tabellino - atalanta-Empoli 2-0 Marcatori: 42` p.t. Pasalic (rig.), 6` s.t. Lookman Assist: 6` s.t. Hien atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti, (Kolasin.

Continua a leggere>>

atalanta-Empoli: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - L'atalanta ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia, grazie al 4-1 nei confronti della Fiorentina. Adesso, però, la squadra di Gasperini deve rituffarsi nel campionato dove ...

Continua a leggere>>