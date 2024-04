ASCOLTI TV 3 APRILE 2024 | AMADEUS VOLA A 6 MILIONI 27% | CROLLA VANINA 16% | FIORENTINA-ATALANTA 13 | 2% | IL MEGLIO DI TE 12 | 6% | CHI L’HA VISTO 11 | 8%

(Di giovedì 4 aprile 2024)TV 3• Mercoledì • Tg1 Mattina – 291 9.22 Tg1 + Economia – 892 18.21 + 926 19.87 UnoMattina – 851 19.00 Storie Italiane – 886 19.16 + 1017 19.14 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1729 17.79 Tg1 – 3047 24.57 La Volta Buona – 1543 12.82 + 1371 13.58 Il Paradiso delle Signore – 1754 20.80 Pres. La Vita in Diretta – 1530 18.69 La Vita in Diretta – 2044 21.99 L’Eredità – 2991 24.53 L’Eredità – 4441 28.37 Tg1 – 5021 26.12 Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4850 23.68 + 5997 26.92Ildi Te – 2334 12.58 Porta a Porta – 821 6.87 + 444 7.23 Prima Pagina Tg5 – 510 16.38 Tg5 – 1018 21.07 Mattino 5 News – 690 15.46 + 683 14.92 + 690 14.37 Forum – 1256 17.23 Tg5 – 2560 21.56 Beautful – 2529 20.32 Endless Love – 2417 20.17 Uomini e Donne – 2781 26.86 + 1936 22.15 Amici + La Promessa – 1459 17.36 + 1415 ...

Se potessi dirti addio, stasera in tv la seconda puntata della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik: Elena scopre l'identità del paziente 13 - Gabriel Garko torna a recitare e lo fa in una nuova serie in onda, con la seconda puntata, stasera in tv, giovedì 4 APRILE, su Canale 5. Nel thriller “Se potessi dirti ...ilmessaggero

Pagelle ASCOLTI tv, top e flop: il podio - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ASCOLTI tv Il palinsesto televisivo di mercoledì 3 APRILE 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e ...ilmessaggero

Napoli, De Laurentiis alla procura: «L’operazione Osimhen è stata gestita da Giuntoli» - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ascoltato dalla procura di Roma sul caso Osimhen ha accusato l'attuale dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli di aver condotto la trattativa.lettera43