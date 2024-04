L' assurda guerra di Roma alle automobili d' epoca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) E dire che fanno pure atmosfera. Le vecchie Cinquecento, il Maggiolone, Audrey Hepburn e Gregory Peck in sella alla Vespa, davanti al Colosseo, in Vacanzene. A metà tra il mito del boom economico e quella nostalgia-canaglia, un po' retrò, un po' tempi andati, un po' persino oculatezza ché se una macchina circola ancora dopo quaranta, cinquant'anni significa che è stata tenuta al meglio. Alla faccia dello spreco. E invece no. Invece ano: nella Fascia verde (ossia il “recinto” del blocco del traffico capitolino) le auto d', il Comune, non ce le vuole. Niente, sa-lo-smog-signora-mia? Circa un mese fa (era fine marzo) il sindaco dem Roberto Gualtieri ha confermato lo stop ai veicoli più inquinanti all'interno della maxi Ztl (quella verde, appunto). E nel provvedimento ha confermato anche loro. Le macchine del passato, ...