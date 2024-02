L’assurda guerra alle università private e online

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lache gli apparati universitari di Stato hanno dichiaratotelematiche è ormai un dato di fatto. In queste ore non soltanto il rettore dell’di Bologna, Giovanni Molari, ha fatto dichiarazioni assurde in merito al fatto che tutti gli atenei telematici dovrebbero scomparire, ma addirittura c’è il rischio che non venga approvato un emendamento della Lega che chiede di rinviare di un anno una serie di misure penalizzanti a danno dei nuovi atenei. Quale è la posta in gioco? È molto semplice. Da un lato abbiamo i difensori del vecchio monopolio di Stato: i parrucconi degli atenei pubblici (e di quelli privati totalmente integrati nel sistema), che si battono a difesa dei loro privilegi e difendono il fortilizio ideologico progressista dellepubbliche; ...