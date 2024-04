L?abbraccio di big Luciano alla città che l?ha osannato Scoperta la statua di Poli

Pesaro , 26 aprile 2024 – Una Statua dedicata a Luciano Pavarotti sarà svelata sabato 27 aprile a Pesaro . L’evento, in programma in piazzale Lazzarini alle 19, è un omaggio che la città marchigiana, Capitale italiana della cultura 2024, ha voluto fare al tenore italiano scomparso nel settembre ... Continua a leggere>>

Ecco la statua di Pavarotti. Folla in piazzale Lazzarini. Nicoletta: "Amava questa città" - Centinaia di persone, in cerchio. Piazzale Lazzarini bloccato ieri pomeriggio alle 19 per l’inaugurazione della statua dedicata a luciano Pavarotti. Un bronzo di 192 centimetri per 183 chili. Poggia ...

