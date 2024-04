La Toscana senza velocità di crociera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Zerboni Alle 9.30 di mattina li attende il rendez vous sotto i Quattro Mori livornesi. Alle 11 in punto, sono già in quel di Firenze. tra la basilica di Santa Maria Novella, piazza Duomo e gli Uffizi. Ed è veloce anche la via del ritorno: in un’ora e mezza, da via de’ Ginori si ritrovano sotto la Torre pendente. In un’oretta scarsa si fanno un’idea di Pisa e poi via, più veloci della luce, di nuovo a bordo nave per la cena di gala. Provateci voi, navigatori della Fipili (tra un po’ con il pedaggio), comuni pendolari che la mattina vi alzate per andare al lavoro, o a scuola, con l’auto, il treno, o con i bus di linea. La nostra "tassa di soggiorno" di residenti toscani si chiama Irpef. Tra l’altro, per il 2024, ce l’hanno aumentata dall’1,68% al 3,32%, giusto lo scorso 28 dicembre. Ma le infrastrutture (e i servizi che esse dovrebbero garantirci), quelli no, non aumentano mai. ...