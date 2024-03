Brigitte García uccisa a colpi di pistola | era la più giovane sindaca dell' Ecuador | il corpo della 27enne trovato dentro un' auto

Assassinata Brigitte García, la più giovane sindaco dell'Ecuador: Brigitte García, sindaco della città costiera di San Vicente, in Ecuador, è stata assassinata a colpi d arma da fuoco: lo ha reso noto oggi la polizia locale, che ha rinvenuto il cadavere. Il delitto ...

Frasi sul tradimento, da usare in ogni occasione: (Brigitte Bardot). L'ultima tentazione è il peggiore dei tradimenti: fare la cosa giusta per il motivo sbagliato. (Thomas Stearns Eliot). Per me, la cosa peggiore della morte è il tradimento. (...