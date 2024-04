La Russia si prende l’azienda italiana Scoppia il caso Ariston Cosa succede a Mosca | l’ira di Putin

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 aprile 2024) Il G7 a presidenzaè previsto in luglio, ma è una evidente ritorsione, quella di, dettata dal fatto che al vertice si discuterà (anche) di come impiegare i 300 miliardi di fondi della Banca centrale russa congelati in Europa e negli Stati Uniti. La nazionalizzazione dello stabilimento produttivo a Vsevolozhsk, nei pressi di San Pietroburgo, dell’, del gruppo Merloni – e della filiale russa della tedesca Bosch – continua ad agitare le diplomazie dei rispettivi Paesi. Dall’inizio della guerra in Ucraina, laha già posto sotto “gestione temporanea” i beni di diverse aziende occidentali. “Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convocare l’ambasciatore della Federazione russa in Italia. Il Governo chiede chiarimenti sulla vicenda della ...