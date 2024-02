Giulia Schiff nella lista nera di Putin | l' ex pilota italiana è tra i ricercati di Mosca come Kaja Kallas

Seiner Majestät Schiff , o SMS, il prefisso di tutte le navi da guerra dell'Impero austro-ungarico

61401 Schiff , asteroide della fascia principale.

Villa Giorgini Schiff , a Montignoso, in provincia di Massa Carrara.

Es kommt ein Schiff, geladen , tradizionale canto natalizio tedesco.

Base di Schiff, nome alternativo delle immine secondarie (dal nome di Ugo Schiff). Persone Paolina Schiff , suffragetta attivista per i diritti delle donne

Giulia Schiff , pilota militare italiana e attivista

András Schiff , pianista ungherese

Heinrich Schiff , violoncellista austriaco

Jacob Henry Schiff , banchiere ebreo tedesco naturalizzato statunitense

Moritz Schiff , fisiologo e fratello di Ugo Schiff

Robert Schiff , chimico figlio di Moritz

Richard Schiff , attore statunitense

Ugo Schiff , chimico tedesco naturalizzato italiano

I Schiff, personaggi dell'anime BLOOD+ Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Schiff»

Sessismo e umiliazioni all'accademia militare, ufficiale indagato: ... "Accuse infondate" Nonnismo, il caso di Giulia Schiff L'esercito: "Tolleranza zero" Violenza privata, molestie e abuso di autorità: un ufficiale dell' Accademia militare di Modena risulta indagato ...

Il colonnello Giampaolo Cati dell'Accademia di Modena denunciato per stalking: "Ci diceva di lavare i genitali ai cavalli per punizione": ... le frasi rivolte contro due soldatesse, oggi assistite dall'avvocato Massimiliano Strampanelli (specilizzato in diritto penale militare e già difensore dell'ex pilota Giulia Schiff, che denunciò ...

Modena. Sessismo e punizioni, indagato ufficiale dell'Accademia: Otto vittime sono invece assistite dall'avvocato Massimo Strampelli, che aveva già seguito il caso di 'nonnismo' denunciato all'Aeronautica di Latina, subito dall'ex allieva ufficiale Giulia Schiff.