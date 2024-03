Furono atti come via Rasella a ridare dignità al popolo Con buona pace di La Russa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) di Leonardo Botta Nel paese in cui il presidente del Senato Ignazio La(per intenderci, la seconda carica dello Stato) riscrive la storia ‘narrando’ dell’attentato di viadi un attacco a una “banda musicale di semi-pensionati altoatesini”, e nessuno (nessuno!) della sua parte politica ritiene necessario stigmatizzare una farneticazione del genere, siamo qui a ricordare l’ottantesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine che costituì l’efferata azione di rappresaglia dei nazisti contro quell’attentato. Trentatré soldati della polizia tedescauccisi in viadai Gruppi di Azione Patriottica; 330 italiani (10 per ogni soldato caduto nell’agguato), poi arrotondati a 335 (“ma sì, abbondiamo”, avrebbe detto Totò)rastrellati dai nazisti con ...