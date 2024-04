La Russa | I valori positivi della Resistenza sono nella Costituzione - la parola Antifascista non c’è Ora lo stampo così non me lo chiedono più

Nella puntata odierna di “Viva Rai2!” non potevano certo mancare i riferimenti al 25 aprile, la Festa della Liberazione appena trascorsa. Fiorello ha colto la palla al balzo per ironizzare sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini in merito alla ricorrenza: “Meloni ha detto ‘la fine ...

Continua a leggere>>

Fiorello non risparmia nessuno a Viva Rai2. Dagli effetti della vicenda Scurati in Rai, al caso Liorni, fino alla premier, colpita proprio su uno dei temi per lei più sensibili.Continua a leggere

Continua a leggere>>