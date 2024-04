De Luca - Meloni non riesce a dire la parola antifascista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lasicuramente non ha ancora il coraggio di rinnegare, di staccarsi in maniera netta da una tradizione politica da cui proviene. Non c’è dubbio. Nonla. D’altra parte la contraddizione è data dal fatto che se proponi presidente del Senato La Russa che rivendica con orgoglio di avere la statua di Mussolini a casa, non puoi sorprenderti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso di un incontro alla Repubblica delle Idee a Napoli. “E’ evidente che c’è un residuo non sciolto, non ha avuto il coraggio di rompere – ha sottolineato – In Europa la destra è, ha i nomi di Churchill, di De Gaulle. Ma laha la malizia, parla il ...