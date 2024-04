CdS – Il Barcellona sogna il grande colpo dal Manchester City

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 2024-04-24 12:33:37 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Illavora al prossimo mercato, in attesa del nuovo allenatore, sapendo di avere limitazioni legate agli acquisti. Potrà spendere solo quello che incasserà dalle cessioni o dagli ingaggi risparmiati, ma per rinforzare l’organico c’è comunque l’intenzione di puntare su un big. In Spagna emerge già il nome. La strategia delper l’estate Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, infatti, ilavrebbe messo nel mirino Bernardo Silva. Il fantasista, anni 29, del, ha il contratto in scadenza nel 2026 e dopo recenti corteggiamenti ilora vuole riprovarci per portarlo in Liga la prossima estate. Il portoghese ha una clausola rescissoria di circa 60 milioni e su di lui ...

Dalla Spagna: "Il barcellona sogna il grande colpo dal Manchester City" - Il Mundo Deportivo svela dell'interesse dei catalani per Bernardo Silva che ha il contratto in scadenza nel 2026: la strategia per portarlo in Liga ...corrieredellosport

Tennis, a Madrid Arnaldi e Cobolli aprono le danze per l’Italia: il ligure sogna in grande e parte avanti contro O’Connell - Come riporta AgiproNews, domani inizierà il Masters 1000 di Madrid e saranno già due gli italiani in campo. Matteo Arnaldi, impegnato contro Chris O’Connell, proverà a fare bene come a barcellona la s ...napolimagazine