La giornata di Serie B - mercoledì si va a Reggio Emilia Sarà un derby a pari punti | 43 Sei le lunghezze sui playout

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Come accadde il 2 febbraio di due anni fa nell’ultimo precedente giocato al Mapei (o Città del Tricolore), Reggiana e Modena si affronteranno a, esattamente 43, neldi ritorno, rendendo la sfida sempre assolutamente sentitissima ma in qualche modo, graduatoria alla mano, meno drammatica per la corsa alla salvezza diretta. I granata hanno infatti firmato l’impresa diandando a vincere in rimonta a Palermo e, come i gialloblù, hanno scacciato un bel po’ di fantasmi portandosi a più sei sulla zonae, è giusto dirlo, a meno tre dai playoff. Il resto di questa quartultima, che ha sancito la retrocessione matematica del Lecco inC dopo un solo anno tra i cadetti, ha consolidato il primo posto del Parma, ora a più sei sul ...