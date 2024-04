Serie D | la fiducia del tecnico che commenta il pari Beoni | Obiettivo vicino L’Aquila guarda al derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) MONTEVARCHI "Lo striscione d’arrivo è un pò piùma per raggiungerlo dovremo ancora accelerare il passo. Preparandoci bene alla trasferta di Sansepolcro, dove troveremo una formazione che lotterà alla morte cercando a sua volta il risultato pieno. Il pareggio con l’Orvietana? Lo accettiamo consapevoli di aver giocato più contratti rispetto alla partita con il San Donato, anche se i ragazzi hanno sempre creduto nella possibilità di far risultato pieno". Realismo e non rimpianto nelle parole di Lorische ha analizzato l’1-1 di domenica scorsa. Alin fondo, l’allenatore ha ben poco da rimproverare "perché ha reagito subito allo svantaggio concesso sull’unica disattenzione difensiva ed ha lottato con determinazione al cospetto di una delle squadre più in forma del momento. Lo attestavano, prima del ...