Varcaturo - sorpasso non gradito | vigile prima investito e poi pestato La furia del branco

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Picchiati selvaggiamente, con calci e pugni, per un“non”. Un affronto per chi considera il territorio come oggetto di proprietà. È questo il movente alla base della violenta aggressione ai danni di un agente della Municipale e di suo figlio, consumatasi lo scorso 7 aprile su un tratto della Domiziana, da parte di L'articolo Teleclubitalia.